前副總統呂秀蓮今天出席「非核亞洲論壇」致詞表示，這次決定要參選總統，是因為需要更大的Power（權力），才能夠將各位反核的理念付諸實踐，「Power掌握在不懂的人手裡，那會是一場災難。」

呂秀蓮說，2011年日本福島311事件當時，她正在角逐下一屆總統初選，後來到了日本去看了災情，受到了啟示，「政治沒這麼重要，地球與人類的安全才重要。」因此回台灣就宣佈退出初選。

呂秀蓮又說，這次決定要參選總統，是因為認知到Power掌握在好人手裡是人民之福，「我不好意思說掌握在壞人手裡，但是掌握在不懂的人手裡，那會是一場災難。」

呂秀蓮表示，任何掌權者不要太傲慢，人民給你時間很短，人民把票投給你，是希望做好事，不是做壞事，今天核四廠能夠被關掉，是在座各位我們一起努力，這次我決定要參選，是因為需要更大的Power把各位的理念付諸實踐，我們一起努力把核四更生做更有意義的用途，希望今天是以下一屆總統身份的期許做出承諾。

(中時 )