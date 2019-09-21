隨著南太平洋島國索羅門群島宣布與我斷交，吉里巴斯也宣布轉向與北京建交，導致我國一周內連失兩友邦。對此，美國務院除了表示深感失望之外，也表示正研議各種可能因應選項。

據《中央社》報導，美國國務院以不具名發言人方式回覆記者郵件時表示，與北京建立更緊密關係的國家，主要是希望此舉能刺激經濟成長和基礎建設發展，但長遠來看，往往讓自身狀況每況愈下。

美方表示，大陸積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣中斷外交關係，已傷害並破壞區域穩定，更有損數十年來維持和平、穩定及發展框架。美國支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間，這對維持區域的和平及穩定至關重要。

這名發言人也表示，美方對北京持續施壓他國與台灣斷交的行徑持續表達關切。美國在兩岸的和平與穩定上持續保有利益，而穩定的兩岸關係也為台海兩岸及區域帶來巨大的利益。

這名發言人並重申，美國持續信守奠基於美中三個聯合公報與台灣關係法的一中政策，並正研議各種可能的因應選項。

此外，正當吉里巴斯宣布與我斷交當日，國防部表示，美軍一艘作戰艦今天由北向南航經台灣海峽自由航行，這也是美軍艦今年以來第8度通過台灣海峽。而多位美國聯邦議員20日也透過推特譴責大陸挖牆腳做法，參議員科頓（Tom Cotton）則呼籲通過台灣保證法（Taiwan Assurance Act）。

(中時電子報)