總統府資政、獨派大老史明昨晚於台北醫學大學附設醫院辭世，嵩壽103歲，民進黨各界齊聲哀悼，民進黨主席卓榮泰透過臉書表示，台灣面臨內外交迫、局勢險峻的時刻，懇請國人用行動捍衛台灣本土政權繼續執政，向史明老前輩致上最高敬意。行政院長蘇貞昌則說，史明用一生寫台灣歷史，完完全全投入台灣要怎麼自己當家做主，其精神令人敬佩。

卓榮泰指出，史明在東京以包水餃支持台灣獨立運動，是所有真心思考台灣前途的晚輩必訪的先覺者，他寫的《台灣人四百年史》影響了千千萬萬個為台灣追求獨立國家地位的心靈，鼓舞所有不畏中國強權侵凌、堅持維護台灣主權的台灣人民。

卓榮泰強調，台灣面臨紅色滲透、內外交迫、局勢險峻的時刻，懇請國人以堅定的行動捍衛台灣本土政權繼續執政，向史明老前輩致上最高敬意。

蘇貞昌則說，台灣在世界要有一席之地，是經過多少向史明一樣的民主前輩犧牲奮鬥而來，更要珍惜現在獨立自由，台灣一定要守護好，讓後代子孫可以當家作主、獨立自主，才對得起一路走來各界奮鬥的人。

綠委管碧玲也表示，史明是台灣人精神的化身，即便不願意相信他已辭世，卻無法不信，其精神不死，世代相傳，我們愛您。

(中時 )