韓國瑜國政顧問團召開「外交困境與兩岸關係」記者會。（趙雙傑攝）

繼索羅門群島16日與台斷交後，另一南太平洋島國吉里巴斯也宣布與中華民國斷交。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今天「七問蔡總統」，呼籲蔡英文反省與改變外交與兩岸政策，否則若競選連任，「2024年手上還剩幾個邦交國」，成為歷任總統外交成績最差的一位。

外交部長吳釗燮請辭遭蔡英文慰留，張善政指出，這是因為蔡英文深知沒有更多外交部長能如跑馬燈般更換，問題源頭是蔡英文，該換掉的是蔡本人。

國政顧問團總召張善政今天偕同兩岸小組召集人趙建民、兩岸小組顧問左正東及外交小組顧問邱坤玄共同舉行記者會，原本只要提出六問，昨天經過2小時會議後，決議再增加改成七問。

張善政強調，今天提出七問皆有所本，這都是過去蔡英文講過的話，他憂心若蔡明年連任成功，到2024年承認台灣主權的邦交國恐怕愈來愈少，請蔡政府說出捍衛主權的實際行動。

張善政指出，民進黨過去罵馬英九的「外交休兵」淪為「外交休克」，今天炮打回自己頭上，蔡英文批評馬政府外交不是靠善意，而是靠實力，現況是實力更嚴重被掏空。

話鋒一轉，張善政說，韓國瑜認為兩岸對話，恢復互信，假使韓要和對岸有進展，絕對是在全民支持下，前提是建立在民眾互信基礎上；呼籲朝野共商國是，韓國瑜若明年當選總統，將立即建立有效且即時的朝野對話。同時大酸民進黨是「最好的在野黨」，呼籲民眾明年選舉讓民進黨恢復在野黨身分。

趙建民認為，蔡英文不該言不及義的「幹話」，反之應告訴民眾有何能力處理當前國安危機，蔡任內最大失職就是國人亡國感快速增加，主要原因是政策矛盾，導致經濟不好、外交主權因斷交萎縮、台海不和平等現況，希望政府能把反中對抗主軸，想辦法變成兩岸對話。

關於蔡英文重砲反擊「中國以打壓行動，告訴國人無法買戰機、撐香港，試圖扭轉總統選舉」，對此，左正東舉出馬政府任內，也曾向美購買龐大武器，採購F16V戰機，甚至力挺雨傘運動，喊出不接受一國兩制，這些作為雖令中共當局不滿，當對岸並未挖邦交國，因此無法認同蔡英文的說法。

左正東不滿表示，美國宣布對台軍購時，政府原說軍售與選舉無關，但索羅門與吉里巴斯接連斷交後，政府又說和選舉有關，顯示「只要對政府有利，就和選舉無關，對政府不利就說影響選舉」。

七問蔡英文總統：

一、連續斷交就是「捍衛主權」嗎？

二、罵中共能解決斷交危機嗎？

三、民進黨扭曲過去馬總統的「外交休兵」為「外交休克」，現在自己是否「外交休克」？

四、 除了卸責與「幹話」，能保證不再斷交嗎？

五、不願請教馬總統如何維持邦交，是否該請教陳總統如何復交？ (斷交9國，復交3國)

六、自誇「踏實外交」，現在是否變成「踏死外交」？

七、蔡英文在2016年選舉時曾說，外交不是靠善意，而是靠實力，請問斷交六國靠的是什麼實力？

(中時 )