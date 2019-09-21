作家苦苓今日在臉書上提出五點質問蔡英文，認為她在質疑別人前應先捫心自問。五點分別為：

1、蔡英文屢次要求柯文哲和韓國瑜「專心市政」，但他們為了選舉，都只在假日去各地拜宮廟。而蔡身為總統，卻堂而皇之的在平日上班時間（例如9月6日星期五）去拜廟，請問拜廟是屬於總統職權：國防、外交、兩岸之中的哪一項？

苦苓認為，要求別人「專心市政」，但自己這樣子有「專心國政」嗎？還是別人拜廟就是跑選舉、是不專心政務，蔡英文拜廟就不是跑選舉、而是關心人民呢？這不是雙重標準嗎？現在韓國瑜也有樣學樣，在平日上班時間在高雄到處拜廟，這可不可以說是你做的「壞榜樣」呢？

2、蔡英文說高雄是「菊姐養大的孩子被人騙走了」，為什麼蔡這個受過現代政治教育的人會有陳腐的封建思想？難道她認為縣市長不是人民的公僕，反而是古代說的「父母官」嗎？市長是經由公開透明的選舉，少數服從多數決定的，怎麼可以說是「騙」呢？難道蔡的總統位子也是「騙」來的？

苦苓表示，如果蔡英文說的「騙」是指公職還沒任滿、又去參加競選，那縣市議員去選立委、立委去選縣市長的可多了（包括民進黨的在內），也通通都叫「騙」嗎？那麼陳菊高雄市長任期未滿就被蔡叫去當秘書長，算不算是「帶頭行騙」呢？

3、蔡英文的行政院長下令廢除印花稅，全台21個縣市長總共就少了一百億的地方稅收可以運用，蘇院長只說要用統籌分配款來彌補，但是統籌分配款總額並沒有增加，政府也沒有下令徵收其他的地方稅來補足這一百億元，於是原本可以自己支配收入的各縣市政府，只好仰人鼻息的靠中央來給錢。

苦苓說，這樣做，到底是打算要刁難藍營佔大多數的縣市長、還是要想辦法偏袒少數綠營的縣市長、還是要讓所有縣市長都「巧婦難為無米之炊」？廢除印花稅是對的，但這樣全無配套的執行方式是錯的，難道經過上次地方選舉的慘敗，民進黨還是沒有記取教訓嗎？

4、蔡英文的經濟部統計表上，今年有5862億元投資、創造五萬個就業機會，表面上看起來數字很亮麗，但是從投資、設廠到募工，可能還要再等好幾年。而台灣今年到現在為止，包括華映最近解雇的兩千員工，就至少有一萬名失業勞工了。

苦苓好奇民進黨對這些失業勞工有關心嗎？有在輔導他們就業嗎？他們現在有多少人已經找到工作了？有多少人還在風雨中飄搖？蔡英文知道為什麼「莫忘世上苦人多」這句話會引起那麼多人的共鳴嗎？

5、蔡英文的外交部每次被問到哪一個邦交國的問題，回答千篇一律是「兩國邦誼穩固」，然後沒幾天就像索羅門和吉里巴斯一樣的「忽然」斷交了。可以請蔡政府不要再「報喜不報憂」、告訴我們下一個可能斷交的國家、讓我們心裡有點準備好嗎？

對於這樣一直被斷交下去，蔡英文又有什麼具體可行的對策呢？美國自己都是中共的邦交國，又憑什麼去勸別的國家不要跟中共建交呢？蔡政府覺得一味的依賴美國，真能挽救我們的外交困境嗎？

會不會擔心有一天，世界上連一個承認中華民國的國家都沒有了？那時候要怎樣維護中華民國的主權？還是乾脆就發動修憲、換掉中華民國這個國號呢？

(中時電子報)