台灣在5天之內接連失去索羅門群島、吉里巴斯2個邦交國，前副總統呂秀蓮今天受訪表示，國家領導人必須要有因應「零邦交」的體認與決心，我們要重新出發。

呂秀蓮認為，造成今天的情勢，需要檢討的部分太多，單方面的因素都不夠解釋。比如國家認同混亂，我們要推展外交，國名、國號就讓外國人霧煞煞。統獨紛爭造成國內都不團結，主張中華民國的應該要針對加入聯合國努力，但卻都沒有努力；每次斷交剛好又是民進黨執政的話，很多愛護中華民國的都在冷嘲熱諷，難道斷交不都是斷中華民國的邦交國嗎？

「如果我能當總統，必須因應零邦交，我們重新出發。」呂秀蓮說，國家領導人應該要有這樣的體認與決心才有用，現在都在因循苟且，朝野都要檢討。

針對韓國瑜嘲諷蔡英文的「踏實外交」變成「踏死外交」，呂秀蓮批評說，要做國家元首的候選人用語越來越粗鄙，真的丟臉。她表示，完全外行的人才會用這樣的語詞，完全不懂外交的人講出這種話要領導台灣，你放心嗎？「我是非常嚴肅準備因應零邦交，這才是真正的國家領導人。」

(中時 )