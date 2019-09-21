中央政協工作會議暨慶祝政協成立70周年大會昨在北京召開。大陸領導人習近平在會上講話呼籲全國政協，要堅持一個中國原則和「九二共識」，拓展同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士的交流交往，助推深化海峽兩岸融合發展，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

同時談到港澳習近平說，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針。要引導港澳政協委員，支持特區政府和行政長官依法施政，發展壯大愛國愛港愛澳力量。

香港01稱，寬泛而言這算得上是香港反修例風波以來，習近平第二次在公開場合發表涉及香港的言論。此前在9月3日，習近平在中共中央黨校的會議上發表了以「鬥爭」為主題的講話，將港澳台工作列入「鬥爭」事項。

除出訪亞塞拜然的全國人大委員長栗戰書外，昨日的大會上政治局七常委中有6人出席，國家副主席王岐山和近三任全國政協前主席李瑞環、賈慶林、俞正聲，亦在主席台前排就座。在主席台上就座的還有胡啟立、鄧樸方、陳元、廖暉、王兆國、劉延東等前任政協副主席。

習近平在講話中指出，能聽意見、敢聽意見特別是勇於接受批評、改進工作，是有信心、有力量的表現；又稱發展社會主義協商民主，要廣開言路，集思廣益，促進不同思想觀點的充分表達和深入交流，在尊重多樣性中尋求一致性，不要搞成「清一色」。

首次政協會議於1949年9月21日召開，通過了國歌、國旗、國都等決議，擔當臨時國會的角色，會上通過的《共同綱領》成為中華人民共和國臨時憲法。

(中時 )