中美副部長級團隊19至20日在華盛頓進行貿易磋商，此前有指中國大陸代表團將在美國官員陪同下訪問美國農業區域。但美媒報導，中方官員臨時改變計劃，已取消訪問美國農民並比預期的提早回國，令外界對中國重購美國農產品的希望減弱。

東網報導，蒙大拿農業局國家事務主管羅爾夫（Nicole Rolf）證實，中方代表團改變了訪問行程，比原定提早返回中國。當局發言人指周五獲中方通知因有「更新行程」而需要返回中國，並補充指當局周三才得悉中方可能來訪。內布拉斯加州農業部門也指中方官員取消了前往該州農場的行程。

美國貿易代表辦公室周五指，與中方官員的副部長級磋商當日按計劃進入下午部分。美國農業部長珀杜周四表示，有關訪問是中方與美國農民建立善意的方式，由中國副農業部長屈冬玉和農業農村部副部長韓俊帶領的代表團已計劃訪問飛波茲曼、蒙大拿州和奧馬哈市等地。

(中時 )