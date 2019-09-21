雨一直下，到底何時停？中央氣象局發布豪大雨特報，北北基以及東北部分地區降雨量高，不過別太擔心，隨著塔巴颱風北移，雨量會逐漸減少。明（22）日開始就有好天氣，回到像前幾天舒服、早晚微涼的天氣，進入典型秋天的季節。

據《天氣職人-吳聖宇》表示，今（21）日受東北季風及塔巴颱風外圍環流影響，北部雨勢稍大，預估今日上半天在北部、東北部仍有機會出現局部較大雨勢。不過整體降雨最大的時間應該已經過去，下半天隨著颱風繼續北上，台灣附近風向繼續轉為西北風，將乾燥空氣慢慢帶過來，降雨將進一步減緩，直至入夜後才可能完全無雨。

吳聖宇表示，整體降雨最大的時間應該已經過去，下半天隨著颱風繼續北上，台灣附近風向繼續轉為西北風，將乾燥空氣慢慢帶過來，降雨的現象進一步減緩。（圖摘自中央氣象局）

明（22）日，各地天氣「轉乾、轉晴」，西半部普遍都會轉為多雲到晴的天氣，只有花蓮、台東受颱風背風尾流輻合影響，會有短暫陣雨。特別要注意的是，吳聖宇補充，這個颱風上去之後不像先前的颱風帶來西南風，反而是持續引導北方較涼的北風南下，西南季風明顯往西往南消退。因此中南部的朋友也不用擔心會再轉為持續下雨的天氣，秋天到了，颱風的影響也會跟著不同。

彭啟明也表示，下週一之後看起來都會回到先前由東北風主導，舒服、早晚微涼的天氣，日夜溫差較大，記得出門準備薄外套。

今（21）日受東北季風及塔巴颱風外圍環流影響，北北基發佈豪雨特報；桃、竹，宜蘭發不大雨特報，不過中午過後雨勢會稍減。（圖摘自中央氣象局）

(中時電子報)