23歲蔡姓女子本月12日下午在士林地檢署旁的巷弄遭人潑酸，造成背部、四肢嚴重灼傷，醫院一度發出病危通知，檢警第一時間聲押潑酸的張姓男子以及開車接應的李男，昨日循線逮捕蔡女的陳姓前男友到案，並以殺人未遂、違反家暴令等罪嫌聲押獲准。

26歲男子陳韋傑與被害女友間有金錢、感情的糾紛，以50萬元的代價，找來28歲張家豪以及30歲李育龍犯案，並提供快遞公司的衣服當作掩護，潑酸後，陳還若無其事地上班，直到警方持拘票到南港住處將人逮捕到案。

士檢潑酸案真相大白，前男友花50萬買凶潑酸。

張被捕後供稱，陳答應他潑酸後，將匯款給他做為「跑路費」，張因而在蔡女位在大同區的公司埋伏2天，但遲遲找不到下手的時機，直到9月12日下午，陳電話通知蔡女要到士林地檢署開庭，張才穿著快遞公司的衣服到士檢旁埋伏，下午4點多見蔡姓父女步出地檢署後，衝上前潑酸並搭車逃逸，原本預計要前往花蓮躲藏，但張遲遲等不到陳匯款，被捕後，張將整個計畫向檢方全盤托出。

而陳男則說兩人交往期間，蔡女只要開口要名牌包等物品，陳都會盡可能滿足女友的要求，直到分手前，陳仍耿耿於懷，才會以50萬的代價教唆保全公司同事犯案。

案發後，蔡女背部嚴重灼傷，警方從現場遺留的塑膠桶內，採集到硫酸，至於陳男何處購，還是自行混合，檢警還在調查當中。但蔡女12日遭潑酸後，隔天進行2次手術，現在還在加護病房內醫治，檢方調查發現陳男早有暴力傾向，昨日以殺人未遂、違反家暴令且有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

(中時 )