一名母親天天餵自己14個月大的女兒喝廉價的加糖咖啡，背後原因讓網友超級辛酸。這對年輕的夫妻，來自印尼的西蘇拉威西一個名叫Tonro Lima的村莊。據《每日郵報》報導，這對夫妻之所以讓女兒每天喝這些加糖咖啡的原因是因為他們無法負擔高昂的嬰兒奶粉。他們說自己的女兒從6個月時就開始喝咖啡，目前仍然健康。

據當地媒體報導，女嬰的父母們一天只能賺到約1.42美元(約台幣44元)，在連生活費的支出都有困難的情況下，也是別無他法只能讓女嬰喝咖啡。儘管女嬰從六個大開始照3餐喝咖啡，不過目前她仍正常地成長。不過她的父母也承認由於女嬰攝取過多咖啡因，導致晚上很難入睡的事實。當地官員聽到這個消息後，已經運送了餅乾、牛奶等食品贈與這對夫妻，也提醒他們不要再餵食咖啡給孩子。

(中時電子報)