愛到卡慘死！一名２５歲任職國營企業的陳姓男子，愛上從事性工作的６２歲林姓女子，不僅貸款１００萬元為林女贖身，交往３個月花光50萬元積蓄後秒被甩，還遭林女的前夫痛打一頓，吃上侵入住宅官司。

陳男2019年5月到湖口私娼寮買春，與幫他服務的62歲林女相談甚歡，之後成為林女常客，進一步成為情侶，便陳男向銀行貸款１００萬元為林女贖身，自己也搬入林的住處同居。

據「東森新聞雲」報導，二人共同生活３個月期間，林女的信用卡債、電話費帳單與購買衣物，都由陳男買單，陳男告訴林女花光50幾萬存款就遭林女拋棄，還被對方前夫毆打，一心想復合的陳男，9月初某日凌晨私自闖入林女公寓，遭林女報警，對陳男提告侵入住宅與違反保護令。，

陳男向警方坦承，因放不下林女，才會闖入求復合，但警方認為陳男根本就是火山孝子，人財兩失，還吃上官司。

(中時電子報)