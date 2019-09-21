總統蔡英文的博士論文與畢業證書爭論不休，英國倫敦政經學院（LSE）台灣校友會官網發表聲明指出，期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。

校友會指出，英國倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science, LSE)成立於1895年，超過百年來，一直是享譽全球之社會科學教育及研究機構，世界大學排名都有頂尖表現，長年以嚴謹的學術訓練及傑出的畢業生享譽國際，包含多位諾貝爾得主、國家元首或跨國企業創始人等，於各國皆具影響力。LSE臺灣校友會成立於2011年，全心致力於成為倫敦政經學院在臺校友、新生與母校間，甚至泛留英在臺校友，中立且友好的互動平臺。

校友會表示，許多校友及泛英留學校友反應，對於近日輿論將關懷焦點置諸於母校是否曾以不嚴謹的審查方式，通過校友的學歷資格，直接或間接質疑母校的公信力及聲譽，已造成校方及不少母校或其他英國校友，個人及其家人，在個人信譽、生活及職場上，承受莫名曲解與困擾。

校友會強調，留學英國的校友均能較瞭解英國學制，大多數也都理解因行政體制、時空、及文化差異，而可能產生的誤會。對於蔡英文總統的學歷，倫敦政經學院校方及我國教育部也都已說明澄清過，如同倫敦政經學院的校訓：「探求事物發生的緣故」(原拉丁文：Rerum cognoscere causas),，期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。「因為，沒有任何一位，經過學校驗證、合法取得學位的留英校友，應該遭受這樣對待。」

校友會說明，目前仍有約1萬2000多名臺灣學生，正在英國當地求學，這幾天，也有多名臺灣的大學校長在英國積極尋求學術合作，臺英的教育交流，仍蓬勃進行著，也希望未來，兩國能有更多相互學習、相互交流的機會。

校友會表示，未來，我們將持續支持所有過去及未來的校友，並致力在臺灣為所有倫敦政經學院的友人創造充滿包容性與活力的交流空間。

(中時 )