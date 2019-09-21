藍營整合危機未解，韓國瑜的國政顧問團總召張善政今天強調，未來端出各種議題的政策，吸引到不同類型選民，比如日前提出長照，民眾就非常有感，希望讓民眾感受到韓國瑜是草根非草包。

國民黨總統參選人韓國瑜釋善意盼與鴻海創辦人郭台銘見上一面，不料，碰上軟釘子，遭郭陣營打槍，張善政表示，郭台銘的個性非常強，初選至今心理不愉快感覺並未很快消失，建議韓持續釋出善意表達誠意，早年有三顧茅廬做法，即便十顧茅廬，一而再再而三講十遍都沒關係。

張善政建議韓國瑜不要顧慮被打回票後面子掛不住、氣餒，此時應放低身段，表達誠意，大家都是為中華民國台灣好，郭台銘若願意幫忙，國政顧問團將幫郭台銘實現政見想法，會吸納郭的每一個創意、政見想法到韓的政見。

張善政指出，現在首要目標是順利整合郭的力量，立委選舉應等韓與郭能合作再談。

郭台銘建置智庫、學校是否與韓國瑜出現競合，張善政認為不會，因為智庫或辦學校是長久事情，國政顧問團目標努力到總統選舉，辦智庫與學校是好事情，樂見其成。

(中時 )