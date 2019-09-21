台中黑派龍頭顏清標（右起）、紅派掌門人張清堂率地方人士，陪同國民黨總統參選人韓國瑜（右三）參拜。（王文吉攝）

韓國瑜針對邦交國接連斷交發表看法。（王文吉攝）

韓國瑜向全台80間宮廟代表致意，並歡迎大家到高雄玩，強調高雄治安沒有這麼差，請大家放心。（王文吉攝）

清水紫雲巖主委吳勝隆（左三）拉起韓國瑜（左四）的手，與紅、黑派人士高喊「韓國瑜凍蒜！」（王文吉攝）

韓國瑜在清水紫雲巖停留40分鐘左右，離去前受到熱情支持者包圍，民眾爭相握手，並高喊「韓總統好」。（王文吉攝）

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與中華民國斷交，國民黨總統參選人韓國瑜在臉書發文酸蔡政府「萬金油外交」，他21日在台中受訪時，除呼籲北京當局重視中華民國存在的事實，也呼籲蔡政府拿出具體作為，而不是只會空口說「保護中華民國主權」。

韓國瑜21日到台中出席台灣寺廟金蘭會活動，並向觀音佛祖參拜，祈求國泰民安。包括台中市長盧秀燕、紅派掌門人張清堂、張清照、廖了以、江啟臣，以及黑派巨頭顏清標、顏寬恒、顏莉敏等人都出席作陪。

針對邦交國接連斷交，韓國瑜受訪時指出，一個禮拜失去2個邦交國，對國人心理衝擊非常巨大。他呼籲北京當局重視中華民國存在的事實，2300萬台灣民眾熱烈追求民主自由的生活，但也渴望外交生存空間，「如果外交不停地搶奪、衝突，對兩岸互動絕不是好事。」

韓國瑜也呼籲蔡英文政府，拿出具體作為，不要只會空口說「保護中華民國主權」，他表示，台灣2300萬民眾，都非常渴望有一定的外交生存空間，但是蔡政府口口聲聲不停地護衛中華民國的主權，但我們的外交幾乎已經到了休克層度，而且一再受到打擊跟衝擊。

韓國瑜抨擊蔡政府讓外交一蹋糊塗，經濟一籌莫展，新南向政策完全走不出去，這3年半的執政「到底要把台灣人民帶到什麼樣狀況？」如果未來再有國家斷交，影響層面非常巨大。

韓國瑜在受訪後前往會場向全台80間宮廟代表致意，他說，希望所有的宗教界朋友繼續穩定民心，若有時間、資源，我們一起推動關心弱勢族群，讓台灣社會更祥和、更美好。

韓國瑜也歡迎大家到高雄玩，他強調，高雄治安沒有這麼差，請大家放心，什麼街頭槍聲大作，絕對沒有這種事，高雄好吃又好玩，人民又熱情，歡迎大家來玩。

最後主辦單位、清水紫雲巖主委吳勝隆拉起韓國瑜的手，與紅、黑派人士高喊「韓國瑜凍蒜！」韓一一向寺廟代表握手致意，停留40分鐘左右便驅車趕往潭子無極混元中樞院參拜。

(中時 )