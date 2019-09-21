宜蘭縣蘇澳國小老師林台緯榮獲108年教育部師鐸獎，他在「人不輕狂枉少年」的年紀，曾經休學跑到酒店當服務生，認識不少黑道大哥及兄弟，打架鬥狠也免不了，但他並未真正踏入黑社會，也及時回到校園重拾書本，最後還當了老師，當年的人生經歷，讓他在教學的方式及心境上有獨到之處，也收到更好的效果。

宜蘭縣政府21日舉辦宜蘭縣108年度教師節表揚大會，其中蘇澳國小老師林台緯更同時榮獲教育部師鐸獎的殊榮；林台緯就讀羅東高工2年級的時候辦了休學，跑到酒店當服務生，但他並不是真的想走偏路，而是想要轉學讀復興美工，在此之前先幫自己賺一點學費。

但酒店環境龍蛇混雜，道上弟兄來來往往，打架、鬧事稀鬆平常，年少氣盛的林台緯也難以置身事外，還好他並未踏過紅線，加上運氣不錯，最後平安順利地離開酒店，回到羅東高工讀書，並考取花蓮師院美勞教育學系，花師畢業後回到母校蘇澳國小當老師。

林台緯說，雖然他不會對孩子說自己的故事，但當年的人生經歷卻讓他更加清楚，也更能體諒不喜歡讀書、行為出現偏差的孩子其實並不是本性壞，只是需要他人的協助，當度過這個時期之後，這些孩子就會成為很棒甚至是社會上很重要的人。

「找到自己喜歡做的事情及興趣，好好地去努力」，這是林台緯經常對孩子說的話，他並鼓勵孩子說，職業無貴賤，只要樂在其中，全心全意投入，自然就會有一番成績，人生也就會完美。

(中時 )