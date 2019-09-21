秋高氣爽出遊趣，螃蟹美味正當時！野柳地區擁有天然海蝕與風化景觀，全台最美海岸之一的「維納斯海岸線」，賞玩奇岩怪石及眺望基隆嶼風！萬里蟹也正當時，並形成以捕蟹產業漁民為主的聚會「鱻蟹宴」，還有香火鼎盛的野柳漁港「保安宮」神明淨港活動，都是全國知名漁業文化之一！民眾來到萬里，一定要品嚐美味萬里蟹與當地新鮮漁獲，還可以沿著龜吼漁港到野柳漁港間的海岸線散步，除欣賞漁港漁村海岸美景外，更讓身心及口腹都能獲得滿足。

萬里區漁港為重要萬里蟹起卸地，不時可看到捕蟹船靠港卸貨。（新北市漁業處提供）

北海岸秋季盛事不外乎就是萬里蟹產季及鱻蟹宴了，每當秋天萬里蟹產季到來，來觀光、來吃美食的人潮絡繹不絕，當地螃蟹產銷班漁民及漁村媽媽們都趁這時候大展手腳，龜吼野柳海鮮餐廳於門口或內部都會懸掛萬里蟹旗幟，標榜使用在地萬里蟹，而捕蟹漁民及其家人亦會在野柳漁港藍色公路候船亭擺攤販售新鮮生猛萬里蟹。

即日起到12月1日前的例假日早上11點至下午5點（天候不佳或是賣完提早收工除外），現場有新鮮萬里蟹及漁獲可以讓民眾親自選購，可以現蒸現吃或是帶回家料理，此外，平日也可以到龜吼漁夫市集及富基魚市採購新鮮萬里蟹。

富基魚市攤販手持新鮮萬里蟹邀請民眾來富基買海鮮！（新北市漁業處提供）

吃飽喝足後，再來到野柳東澳漁港東側的岬角「駱駝峰」，駱駝峰因為道路的開闢切斷山陵的脈絡，讓突出海線的山丘像是一隻望海的單峰駱駝而得名，車輛行駛在駝峰與山陵間，不失為自然與人文景觀之對比感到趣味。野柳地區擁有天然海蝕與風化景觀，全台最美海岸之一的「維納斯海岸線」，賞玩奇岩怪石及眺望基隆嶼風光，週遭還有「萬里蟹主題公園」讓民眾休憩賞海，沈浸在海天一色的美麗風景裡。

(中時電子報)