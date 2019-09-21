桃園市議員詹江村常在臉書、直播上討論時事，批判不公不義，時常在網路上舌戰群雄，但近來因遭到惡意檢舉，臉書的直播功能遭到官方關閉，進而轉往YouTube進行直播。

而昨(20)日又傳出詹江村的YouTube頻道又遭到再度檢舉，直播功能又遭關閉，詹江村無奈發布影片表示，「自己已無對外直播管道」，直說自己是一個為民喉舌的政治評論員，輿情分析者的直播主，現在臉書直播跟 YouTube直播都被停權，答應要幫立委候選人雙直播的承諾也無法執行，全斷了，「叫我怎麼睡得著！」

臉書引來九百多條粉絲為詹江村加油打氣的回文，直說「民進黨怕死韓國瑜！怕死所有挺韓戰將！所以奧招賤步盡出，只剩下三個多月，大家挺住，明年用手上那張神聖的選票，教訓民共黨、下架民共黨、殲滅民共黨」、「綠色恐怖時代來臨，之前批評國民黨如何又如何，結果現在更差勁更無理無人性更無言論自由」、「所以現在執政者非下架不可，連網路也控制到，只有ㄧ種綠聲音。乾脆去體育館開講，由民眾錄下廣傳！」

(中時電子報)