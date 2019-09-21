紐西蘭代表隊史密斯的雙手前臂有刺青。（美聯社資料照）

本屆世界盃橄欖球賽舉辦於日本，40萬海外球迷前往東京聲援母國，他們被主辦單位勸告遮住自己的紋身，以免造成旅途不便。紐西蘭代表隊「黑衫軍」史密斯(Aaron Smith)就很樂意配合，為表示尊重當地文化，他和隊友即使在泡溫泉時也設法以緊身衣遮住刺青。

世界盃官網指出，大面積紋身仍容易被傳統日本人聯想到黑社會，根據數年前的調查，約有56%溫泉、飯店澡堂禁止紋身者出入。為表善意，日本店家在世界盃期間放寬了這些限制，至於在體育館、泳池和一般街道活動時，他們建議「長袖與緊身衣就能簡單避免所有的麻煩」。

史密斯說：「這很OK，我們在日本，必須入境隨俗，大家都很樂意照辦。」對於紐西蘭的毛利人(原住民)以及太平洋島國薩摩亞人來說，紋身是一種傳統和男孩的成人禮，紐西蘭航空前陣子特許原住民空服員裸露部分刺青，但是這次世界盃的原住民球員也都願意尊重主辦國的文化。

球員以身作則讓球迷跟著穿上緊身衣，英媒BBC引用一位威爾斯球迷鮑歐斯(Gavin Baos)的例子。鮑歐斯出發前就被日本朋友告知，如果他亮出兩隻手臂花花綠綠的刺青，絕對會令當地人不爽。「我通常都穿短褲拖鞋，這次我買了長褲，我可不想冒犯到任何人。」

儘管有一些球迷在網路上大表不滿，但將心比心之後也多半能理解。本來交給東京舉辦世界盃，原意就是希望推廣橄欖球到東亞，這些運動員與球迷釋出的善意成功傳達了橄欖球比賽的另一正面形象。

(中時電子報)