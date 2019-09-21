繼索羅門後，吉里巴斯也與我國斷交；90小時斷交2國，舉國譁然。媒體李艷秋也傻眼，直言還沒來得及接受斷交6國，馬上又成斷交7國！更將矛頭對準藍營，大聲疾呼：「在野勢力有人在家嗎？」認為與其爭吵無謂議題，不如將重砲對準外交局勢。

李艷秋在臉書發文《一週兩斷，一刀兩斷》，傻眼才剛要接受斷交6國，馬上又成斷交7國，連錄影都趕不及重錄。他跟蔡英文同樣認為，外交部長吳釗燮不用下台，否則斷一國換一個部長，大概只剩「口譯哥」能接班了。

不僅如此，李艷秋無奈感嘆：「寫斷交評論要謹守幾個原則：要一致對外，否則就是不愛台；不可批評政府，否則就是中共同路人；要支持政府，否則就是唱衰。可是可是，真的還是想問啊：說馬政府時期是外交休克，所以現在我們是……？」

話鋒一轉，李艷秋更大聲呼叫：「在野勢力有人在家嗎？每天讓發言人吵國民黨誰拿了郭台銘錢？誰不想簽字勸退郭？大家都在等一個人……請問這個人準備好對外交局勢發言了嗎？」

(中時電子報)