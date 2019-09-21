中部某知名連鎖健身俱樂部大甲分店遭民眾投訴違規營業，台中市政府運動局日前會同相關局處前往稽查，發現該業者經營健身中心與原商場用途不符、防火管理不完善等違規事項，除將重罰6至30萬元，也督促業者限期改善，若屆期未改善，將強制斷水斷電，保障消費者權益。

市府表示，該知名連鎖健身俱樂部大甲分店今年5月起陸續在網路刊登廣告，並對外招募會員，7月18日試營運，7月25日開放會員進場運動，市府於今年7月4日曾派員稽核，發現該場地當時仍施工中，為求慎重，運動局另於9月5日再次會同都發局、消防局、衛生局及經發局聯合稽核，重點包括「健身房設備安全管理及定型化契約履約保證」、「場地及衛生管理」、「公司登記」、「建築物安全」及「消防安全」等5大項目。

稽查結果發現該場地雖已取得商業登記，但仍有部分違規事項，包括健身中心與原商場用途不符、防火管理未盡完善等缺失，市府除立即要求業者限期改善，同時也在改善期間張貼「不合格場所」標章，提醒民眾注意活動環境安全性。

針對業者未取得建築物變更使用執照前就對外營業，已違反建築法第73條規定，市府將依規裁罰6至30萬元，並限期改善，屆期業者若未完成改善，並通過複查，市府除繼續開罰外，更將勒令停業，甚至強制斷水斷電。

因一般健身中心的契約多採預先收款的預付型交易，依規應有履約保證記載。為維護民眾權益，運動局已依據「健身房設備安全管理及定型化契約履約保證」規定，請業者於9月27日前補件說明，市府並同時主動向陽信銀行索取履約保證範圍等相關文件，釐清該健身中心消費模式是否合乎規定。

運動局提醒，健身中心相關申訴案件多屬會員收費及解約退費等爭議，提醒消費者簽約前，先就業者所提供的契約詳細審閱，並檢視場館環境，經瞭解相關權利義務與衡量自身需求後，再與業者簽約。此外，為確保業者契約依規登載履約保證，運動局除事先加強宣導業者依規辦理外，也將每周加強派員查核，維護消費者權益。

(中時 )