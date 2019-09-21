警方統計外送員飆速、滑手機是造成車禍主要原因。（警方提供／許家寧基隆傳真）

近來美食外送熱潮，基隆街頭常見許多外送員在路上奔波，警方統計5個月已來發生20多起車禍，分析外送員多為了「搶單」搶快飆速，或是「低頭」划手機邊騎車分心肇禍，造成車禍機率大增，警員沿街宣導叮嚀外送員不要求快，發生車禍得不償失。

基隆市警局表示，懶人經濟當道，APP美食外送平台崛起，不少上班族、學生及外務繁忙者，三餐依靠美食外送平台解決，其中又以Uber Eats與Food panda兩家為大宗，工作彈性、就業門檻低，接單越多賺越多，吸引不少人爭相投入外送員行業「拚經濟」。

警方指出，4月份截至目前計發生20餘件，分析有平台主打「即時快速」的送餐時間，有外送員為了趕單超速，造成車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，統計未能注意車前狀況為主要原因，未依規定讓車居次。

基隆市警局交通隊把握機會，前往外送員集散的基隆廟口、在地名店進行交通安全宣導，發送宣導海報，提醒外送人員賺錢辛苦，遵守交通規則，不要求快，為一條訂單外送出車禍，算一算受傷、車損，還恐面臨肇責求償，根本得不償失。

(中時 )