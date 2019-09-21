台中也有「大力神盃」！世界盃足球賽冠軍獎座「大力神盃」，即使是奪冠隊伍都不能帶走，僅能在底座刻上國家隊名，讓榮耀回歸賽事本身。

台中優質住宅品牌「台中樂居金獎」採大力神盃概念，以木頭、石材打造LOGO造型獎盃，並刻上得獎社區名字，讓得獎者保管1年，待下屆得主出爐後再移交。極具份量的材質與傳承獎盃設計，展現市府對宜居台中的重視，更傳承金獎、社區共好精神。

住宅處說明，今年重新推出的優良住宅大樓「台中樂居金獎」，改革多項賽制外，更以「金獎」作為活動精神總指標，評選項目特別打破既有屋齡和硬體設施藩籬，從各參賽類組的第一名中，選出社區營造與智慧綠美化及低碳社區發展計畫2大項為評分項目，選出最符合台中樂居金獎精神的得主，成為年度樂居文化代言人。

經重重評選，「台中樂居金獎」日前誕生優良住宅，將於9月27日舉行頒獎典禮，「金獎」獎盃率先亮相，設計延續了LOGO的意象，木質房屋象徵溫潤有愛的家，石材打造的房子象徵硬體設施，綠意盎然的樹則隱喻落地生根及生機盎然之感，再以小巧可愛的鳥兒，營造鳥語花香愉悅，最後以穩重的「木」字，代表最宜居的台中市，盛裝一切生活的美好。

住宅處表示，「台中樂居金獎」頒獎典禮將於9月27日晚上6時於台中教育大學寶成演藝廳舉行，典禮中將頒發各類組前三名，年度金獎得主也將於當天揭曉。民眾可至Youtube平台觀看獎盃形象影片（ https：／／youtu.be／cYt98yqcGlg ），深入了解獎杯設計概念。

(中時 )