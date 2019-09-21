針對「連千毅之亂」，高雄地檢署拘提潘姓男子等8嫌到案，涉嫌開槍的張姓主嫌昨晚自動投案說明，經檢察官訊問後向法院聲押，今（21）日中午法院裁定陳姓等6嫌羈押禁見，賴姓男子交保2萬元候傳，至於張男是否與連千毅有關連，則有待檢察官複訊，全案持續追查偵辦中。

雄檢主任檢察官陳永章、檢察官羅水郎偵辦李姓、潘姓及張姓男子等人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇等案件，連續於19及20日，前往高雄市鼓山區某民宅及直播店倉庫等處執行二次搜索，並拘提潘姓男子等8人到案，張嫌則主動到案。

經檢察官訊問後，認被告李姓男子涉犯恐嚇罪嫌重大，於19日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。另外，陳姓、賴姓、潘姓、賴姓、鍾姓、黃姓等6嫌，遭法院裁定羈押禁見，另名賴姓男子交保2萬元候傳，余姓少年移送台灣高雄少年家事法院。

昨晚自稱開槍的張姓男子主動到警局說明，經檢察官訊問後認為涉嫌重大，諭知逮捕；不過，張男到案直接撇清與連千毅有關聯，至於是否真是他開槍，或被人教唆，以及槍枝來源、與前鎮槍擊案被捕8人的關係等等，還需檢察官複訊釐清。

另外，檢警2昨前往連千毅直播店倉庫執行第二波搜索，現場查扣掛有國際知名品牌商標之行李箱、包、夾、手錶、墨鏡及打火機等商品400餘件，以及刀棒，昨傳出疑似有精品仿冒。對此，雄檢說，有待國際精品廠商派員來協助鑑定。

(中時 )