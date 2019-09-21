農委會農糧署為了推廣新鮮在地的國產黃豆、花生、芝麻等雜糧農產品，輔導嘉義義竹雜糧生產合作社邀請全台生產雜糧的合作社、加工業者及農會等，於今（21）日至27日在台北農產公司「農的傳人」農特產品專賣店，舉辦「國產雜糧周」行銷推廣活動。

農糧署表示，為提升雜糧進口替代率，自2016年起推動「大糧倉計畫」，鼓勵農友活化休耕地及水稻轉作雜糧；並輔導購置田間農機具、設置集團產區、理集貨中心、提升雜糧品質及研發多項加工產品。

經過3年耕耘已有明顯成效，以國產大豆來說，種植面積從2016年的2177公頃增加到去年的3023公頃；產量也從2016年的3061公噸，提升至去年4404公噸。並朝向生產端鏈結加工及消費端，把產業上中下游連成一氣。

農糧署說，農民已能生產很多優質國產雜糧，有別於經過長途運輸的進口雜糧，站在環保立場，國產雜糧運輸里程很少，碳足跡非常低。加上新鮮、安全、非基改等特色，又具有多種營養成分，值得推廣給民眾，並且教導如何食用。

今天是開幕日，現場除了有嚴選台灣優質安心的花生、胡麻、紅豆等國產雜糧，以及加工品現場展售，並舉辦2場「DIY麻糬手作體驗」。事實上，到27日閉幕為止都將有一系列活動，增加與消費者互動的機會。

(中時 )