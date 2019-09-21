▲草屯登山步道漫活新秘境健行，吸引千餘人熱烈參與。（楊樹煌攝）

▲每位擠得上與謝龍介合影的民眾都開心歡喜不已。（楊樹煌攝）

為紀念921地震20周年，南投縣體育會及草屯鎮公所今21日在草屯陳府將軍廟，舉辦「草屯將軍步道VS坪頂七股神木健走」活動，吸引近2千人熱烈參與，謝龍介到場更是掀起熱烈歡呼並湧上競相合影，龍介仙更是不忘向熱情民眾懇託，台灣人民要過得真正好，只有支持韓國瑜台灣經濟才會更好。

▲草屯登山健行活動，謝龍介到場，草屯鎮長簡景賢特別獻花表達熱烈歡迎。（楊樹煌攝）

▲謝龍介旋風，在南投受到熱情民眾包圍，競相湧至要與龍介仙合影留念。（楊樹煌攝）

跟著簡景賢體驗將軍登山步道漫活新秘境健行活動，吸引千餘人熱烈參與，南投縣副縣長陳正昇、立委馬文君、議員唐曉棻、簡賜勝、李洲忠、縣府教育處長陸正威及將軍廟主委李錦鎮等都到場共襄盛會，並與民眾一起流汗，感受健走運動對健康的好處。

登山健行步道全程3.6公里長，起點在陳府將軍廟旁，終點則在坪頂大樟樹神木，並將該步道暫時命名為將軍步道，步行路程約50分鐘。活動自上午8點，民眾在陳副縣長等人共同鳴槍後，大家一起走向來回近7公里的健行步道。

陳副縣長希望大家走出地震陰霾，踏上正軌重新發展，走向健康。馬立委則希望大家走出過去的傷痛，讓未來更健康、更有活力，用樂觀的態度面對未來。簡鎮長也期待草屯規劃新秘境「將軍步道」，希望讓草屯鎮民感受新的氣息，藉由活動更健康、更愛臺灣，促進身心的愉快。

謝龍介在近中午由草屯愛鳥企業家游家富陪同抵達將軍廟，馬上受到民眾高聲歡呼，並熱情湧上爭相合影留念，隨後謝龍介拿起麥克風向在場近二千位民眾懇託，今年總統大選，請大家不要忘了他的韓姓禿頭好友。

謝龍介說，韓國瑜以庶民之苦為己之苦，卻遭人不斷扭曲又抹黑，籲請選民主持公道，如果大家這四年過得不好，總統要換新，大家一起來選韓國瑜，台灣人民才會過得更好，謝龍介最後也不忘呼籲大家在選韓國瑜同時，立委定也要支持馬文君和許淑華，這樣台灣才會真正好。

(中時 )