108年台中市議長盃游泳錦標賽，自9月20至22日在北區國民運動中心舉行為期3天賽事，吸引台中市各級學校的游泳好手報名，其中更有數名選手將代表台中參加全國運動會。市府運動局肯定選手們將「以戰養戰」，把握賽事機會熟悉比賽的節奏和感覺，為台中拿下更大的榮耀。

今年活動於21日舉行開幕典禮，由台中市體育總會楊永昌秘書長主持。運動局表示，這次作為議長盃比賽地點的北區國民運動中心，是盧市長擔任立法委員期間，積極向教育部體育署所爭取的重要建設，也成功獲得中央補助2億8百多萬元經費。

運動局指出，北區國民運動中心除興建具國際標準的游泳池與跳水池，平面還有羽球場、桌球場、體適能中心，不僅提升台中市的運動環境，也吸引許多國內大型游泳錦標賽及市級錦標賽在此舉辦。

運動局強調，台中游泳風氣盛行，孕育許多實力堅強的國家代表隊，如勇奪2019世界大學運動會200公尺混合式銅牌的台中游泳好手王星皓，即是我國史上第一位站上世界大學運動會游泳競賽頒獎台的選手，更是台灣第一位達奧運游泳A標的選手。

(中時 )