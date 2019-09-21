高雄市長韓國瑜、國民黨總統提名參選人韓國瑜到台中潭子區中華玄門法無極混元中樞院參香，韓粉擠爆廟埕。（馮惠宜攝）

高雄市長韓國瑜、國民黨總統提名參選人韓國瑜到台中潭子區中華玄門法無極混元中樞院參香。（馮惠宜攝）

台中第二站！韓國瑜參拜無極混元中樞院

高雄市長韓國瑜、國民黨總統提名參選人韓國瑜21日上午到台中潭子區中華玄門法無極混元中樞院參香，韓粉早早等在現場，高喊「韓國瑜凍蒜」、「總統好！」而離去時現場信徒更是用麥克風喊出「感恩市長、讚嘆市長」。

位於台中潭子區的無極混元中樞院是玄門法師總會組織下其中之一的道場，主奉玄玄上人、木公老祖、瑤池老母無極三聖大天尊；韓國瑜在此停留約30分鐘，韓粉們自發性早早就在現場守候，不時熱情的喊「韓國瑜凍蒜、凍蒜」。

韓國瑜約在上午11點在台中市副市長楊瓊櫻、前苗栗縣長劉政鴻、立委顏寬恒、江啟臣、市議員張瀞芬、立委參選人莊子富等人陪同下一起進入中樞院參香，祈求國泰民安。

韓國瑜從牌樓進入無極混元中樞院後，韓粉不斷高喊「總統好！」並搶著要和韓國瑜握手，韓國瑜進入頂樓無極寶殿敬拜，守候在廟埕的粉絲們持續喊著「總統好！」、「韓國瑜凍蒜、凍蒜」、「韓國瑜加油！」，韓國瑜在參香後，也和無極混元中樞院的住持與董事會人員闢室密談約5分鐘；待韓國瑜離去之時，廟方也透過麥克風說出，「感恩市長、讚嘆市長」。

(中時 )