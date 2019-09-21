爭鮮一盤均價30元。現產品略有調整，此為示意圖。（圖/資料照片）

爭鮮迴轉壽司每盤30元，價格適中款式多，是不少人吃壽司首選，但有網友好奇在網路發文提問，哪道壽司點起來最「盤」呢？意外引起網友熱烈回應，多數網友認為是「玉米軍艦壽司」，一盤價格可以買一個玉米罐頭了，雖然味道不錯，但吃前很糾結。

網路溫度計表示，原po發問後，吸引網友熱烈回應，有網友認為蔬菜盤如玉米筍、海帶絲等，吃起來不划算外，玉子燒、煎蛋捲類產品也上榜，還有人認為是奶酪等甜品很「盤」。不過，呼聲最高的還是「玉米軍艦壽司」，味道雖不錯，但一盤30元已可直接買一個玉米罐頭了。

如想吃飽又不想花太多錢該怎麼選呢？網友說，可先點味噌湯、稻荷壽司（豆皮壽司）或一盤就有3貫的玉子燒，這些吃下有飽足感，不怕吃太多被結帳金額嚇到。至於那麼哪些壽司CP值最高呢？網友大推「鮭魚肚」，雖然只有1貫，但能吃到品質佳的漁獲真的很划算。

(中時電子報)