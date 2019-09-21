電信女籃全體隊職員到場跟台南市長黃偉哲合影。(黃及人攝)

連9年舉辦的中華電信女籃「愛與關懷公益活動」，21日來到台南市國民運動中心舉行，吸引超過600名選手報名公益盃三對三籃賽，電信女籃除了全員到齊進行基層籃球訓練站，也跟各組選手玩了籃球九宮格遊戲，現場氣氛熱鬧生動。

「除了今年5月造訪苗栗，愛與關懷公益活動今年本來就鎖定南部為主，除了第2次造訪台南，接下來28日也會前往屏東」中華電信基金會副執行長高世威表示，「明年我們計畫將以東部為主，尤其是從未去過的台東，一定會列入考慮。」

高世威透露，要不是擔心報名選手太多，所以提前進行控管，參加台南公益盃人數絕對不只600多人，畢竟舉辦愛與關懷公益活動的地點選擇，除了考慮當地的籃球風氣，也會看是否具備合適場地，「更重要的是當地縣市政府的重視程度。」

「像是這次在台南舉辦，台南市長黃偉哲很早就說要來開幕典禮致詞，所以今天才在百忙之中到場，充分感受到他重視推廣籃球運動的心意，」高世威說，「畢竟我們的目標，還是跟地方政府一起努力推廣，且深根籃球運動與文化。」

電信女籃不僅做公益與推廣籃運，也想前往各地挖掘年輕好手加入，像是就讀台灣師大的林釵娟與黃子涵，就是在愛與關懷公益活動中被發現的新秀，首次以電信球員身分參加公益盃的黃子涵表示，「期望以後也能幫忙球隊挖掘新秀！」

(中時電子報)