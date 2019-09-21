台灣「羽球一姐」戴資穎今天在中國公開賽女單4強遭遇世界排名第2的地主好手陳雨菲，勝方下周就將坐上球后寶座，不過首局小戴失誤連連，只打10分鐘就以6比21讓出。所幸小戴次局回穩，以21比13扳回1城，決勝第3局也扭轉6分落後劣勢，並救回1個賽末點，以22比20搶下決賽門票。

戴資穎殺入決賽，也闖下自己在中國公開賽的最佳成績，明天將與西班牙女將馬琳（Carolina MARIN）爭冠。兩人過去11次交手，小戴以7勝4敗稍占上風，近6次遭遇更是大獲全勝。不過馬琳近年為傷所困，上次碰頭已是去年11月的香港公開賽，這次馬琳在常州展現傷癒復出的全新氣勢，小戴雖已篤定重返球后，仍須這1勝鞏固優勢。

戴資穎過去13度對戰陳雨菲，小戴以12勝1敗占絕對優勢，唯一輸球是今年3月的全英公開賽，但4月在馬來西亞就討了回來。戴資穎挺進4強後，已多賺進1980分，進入決賽多添1800分，一舉超越山口茜，又把去年亞軍陳雨菲擋在4強，損失1800分，讓小戴連超兩人重登球后。

小戴一開始就以0比5落後，但一直到打完前10分，竟有6分是她擊球出界，包括1次發球過長失誤，也就是開賽後還在拿捏場風與空間感，在陳雨菲還沒請攻下就奉送太多分數，技術暫停以3比11大幅落後，最後首局只得6分。

小戴首局看似離譜失常，但更可能是場風影響太大，次局換邊換陳雨菲綁手綁腳，小戴則遠拉近切無往不利，拿手的假動作二次啟動收發自如，前段就迅速拉開領先。小戴的拚勁也不因領先而打折扣，11比6領先時連兩次飛撲救球，雖然最後還是失分，仍博得觀眾滿堂彩。

次局後段陳雨菲曾追到13比16，不過小戴穩住陣腳，殺球、切球、放小球頻頻得手，外加1次挑戰成功，連得5分擋住對手反攻，以21比13扳平局數。

進入決勝局，小戴回到首局打不順的半邊球場，但她顯然已經暖機定位完成，與陳雨菲互有往來，可惜8比7領先時突然斷線，連丟7分，換邊後才以對角殺球得分止血，連拿3分追成11比14。

從最多以8比14落後6分，換邊後的小戴已能主導攻勢，不論殺球還是網前小球斜勾都展現絕佳手感，迎頭趕上追成16平。儘管隨後被陳雨菲先逼出賽末點，但心臟大顆的小戴以殺球救回，最後兩分頻頻調動對手，分別以網前斜吊與強力殺球連拿兩分，拿下漂亮的逆轉勝。

(中時電子報)