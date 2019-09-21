小貨車葉姓駕駛被卡在車內，消防人員到場搶救。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

多名用餐的客人慘遭車禍波及。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

一名現役軍人從路邊被一路撞輾進豆漿店內，傷勢最為嚴重。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市莒光路與靜修路口21日上午發生一起重大車禍，一輛小貨車疑似闖紅燈，高速撞上對向準備左轉的休旅車後，直接撞進路旁轉角豆漿店，吃早餐客人與多名行人遭波及，共造成10人輕、重傷，其中小貨車駕駛與兩名行人傷勢嚴重，21歲張姓現役軍人雙腳骨折命危，已緊急從員基轉送至彰基進行截肢手術。

豆漿店十傷重大車禍 2駕駛昏迷2軍人骨折1截肢

因現場撞擊情況十分嚴重，小貨車直接撞進轉角早餐店中，一路上波及路旁的汽、機車、行人，現場桌椅餐具噴飛四散、一片狼藉，整排機車路倒在人行道上；正在店內用餐的客人亦首當其衝，全都慘遭撞及，警方緊急出動吊車到場排除事故。

警方指出，總計造成休旅車駕駛、小貨車駕駛與車上乘客，和路邊行人、吃早餐客人共十人受到輕、重傷；停放路旁的1輛汽車、7輛機車也被撞及受損。

警消調查，20歲葉男駕駛載滿建築用板模的小貨車，在員林莒光路與靜修路交叉路口，高速衝撞準備左轉的休旅車後，隨即撞進豆漿店內，造成嚴重傷亡及損失，10名送醫傷者中，有4人傷勢較嚴重；行經該處的21歲張姓現役軍人雙下肢鈍傷、開放性骨折，經送員基轉彰基後，左腳截肢。

小貨車葉姓駕駛意識昏迷，後送秀傳。休旅車駕駛22歲王姓男子意識昏迷，診斷顱內出血，已轉入彰化秀傳，準備手術中。另名行人24陳男亦是服役軍人，休假返回員林家中，剛下車走沒幾步路就慘遭車禍波及，右腳骨折、後送彰基。

彰化縣消防局表示，這起車禍發生在上午約9時7分，一輛休旅車與小貨車擦撞後，小貨車失控衝撞向路邊一家早餐店，造成正在用餐的客人與路過行人多人遭受波及；員林西區消防分隊兩分鐘內緊急到場救援，並派出8輛救護車將10名傷者分別被送往員生、員榮、員基和衛福部彰化醫院等院所救治。

彰基發言人、副院長周志中說，張男左膝蓋下小腿傷勢嚴重，小腿外皮肉雖連，但內骨頭粉碎，經家屬同意緊急搶救、進入手術房進行截肢。截肢後可保住性命，維持一定的生命徵象，但仍不可大意，須預防傷口感染，後續仍要密切觀察因強力撞擊所衍生的延遲性傷害。

(中時 )