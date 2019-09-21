友邦吉里巴斯昨日與我斷交，今日獨派的台灣新世紀文教基金會舉辦「被外交孤立的台灣：聯合國『中國』代表權22年爭議始末」新書發表座談會，本書作者陳文賢認為如今中華民國的外交是鳥籠外交，因為還叫中國，所以走不出去，因此他在書中主張，以台灣之名申請加入聯合國是這一代台灣人應該踏出的第一步，也是台灣邁向成為新生國家的第一步。

陳文賢表示我們享有自由民主，而且很多比我們更窮更落後的國家都是聯合國成員，最近一周內跟我們斷交的兩個邦交國人口加起來比板橋少，面積比新北市小，我們的領土比60個國家還大，我們當然夠資格參與聯合國。

陳文賢指出，一開始拜韓戰爆發及冷戰之賜，美國支持中華民國繼續享有聯合國安理會常任理事國資格，1950年代美國採取策略是「緩議」，先不要討論中國代表權改變的問題，1960年代策略改採「重要問題」案，即想要改變中國代表權要得到2／3會員國的同意。

陳文賢表示，後來美國尼克森政府提出「雙重代表權」的主張，讓兩岸在聯合國都有席位，但安理會常任理事國席位改由大陸擔任，澳洲、紐西蘭、菲律賓、泰國、馬來西亞也都主張「兩個中國」或「一中一台」來解決中國代表權的問題，加拿大等國曾主張大陸進聯合國後，我方仍繼續留在聯合國，但遭我方政府認為是「兩個中國」而予以反對，蔣中正堅持「漢賊不兩立」。結果1971年聯合國席位喪失，1970年到1971年之間，以及1971年到1972年之間，各有12個國家與中華民國斷交，台灣更因中華民國統治而迄今長期被孤立於國際外交社會之外，之後被迫以各種無法彰顯主權的名稱參與一些國際組織。

但陳文賢主張，最終將中華民國排除在聯合國之外的聯合國第2758號決議的主要目的，是解決聯合國中國代表權的問題，與台灣沒有關係，既沒有提到台灣人民參與聯合國的問題，更沒有提到中華人民共和國與台灣的關係。

陳文賢指出，如今這些邦交國跟我們斷交不是因為要不到錢，不然難道他們跟日本要不到錢就會跟日本斷交嗎？所以他認為應該改用台灣之名推動加入聯合國，比起完全不可能的以中華民國之名返回聯合國，更有希望成功。

(中時 )