中區國稅局苗栗分局與苗栗縣政府稅務局21日上午在三義渡假村舉辦「雲端發票i地球，行動支付e起來」宣導園遊會，吸引許多民眾前來參加。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌到場宣導愛地球就用雲端發票。〔謝明俊攝〕

財政部最新推出統一發票兌獎APP，利用手機下載APP後，手機條碼可以儲存雲端發票，可主動對獎，並可以24小時即時領獎，還有「雲端發票專屬獎」中區國稅局苗栗分局及苗栗縣政府稅務局選在21日上午，在三義西湖渡假村舉辦宣導園遊會，苗栗縣長徐耀昌親臨現場幫忙宣導愛地球，就用雲端發票，吸引許多民眾攜老扶幼前來參加。

中區國稅局苗栗分局表示，雲端發票專屬獎是為了推廣雲端發票，另加開的獎項，每期加開百萬元獎15組、2千元獎1萬5千組、5百元獎40萬組，總獎額高達2億4千5百萬元。期望民眾踴躍支持下載使用。

財政部這次新推出的統一發票兌獎APP，是結合手機下載APP後，自動將購物發票儲存在雲端，民眾不用再索取紙本統一發票，減少紙張浪費，並且可以自動幫民眾對獎，對得獎項後，還可以24小時即時兌領，非常方便，又不用浪費人力對獎，省卻民眾許多時間。

為了加強推廣新的統一發票兌獎APP，中區國稅局苗栗分局與苗栗縣政府稅務局聯手，21日上午在三義西湖渡假村合辦「雲端發票i地球，行動友付e起來」宣導園遊會，安排租稅闖關遊戲、摸彩及表演節目，吸引不民眾到場，現場並有小市集攤位區，專用行動支付來付款。

中區國稅局苗栗分局及苗栗縣政府稅務局合辦稅務宣傳園遊會。（ 謝明俊攝）

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