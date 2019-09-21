日本天團放浪兄弟的師妹團「Flower」中的成員中島美央昨（20）日宣布退出演藝圈，原因是她將嫁給日本帥哥足球員富樫敬真，同時也宣布她懷孕中的消息，同天「Flower」也宣布解散，讓歌迷相當驚訝。
「Flower」2011年出道至今9年，如今宣布解散，也因為團員中島美央閃嫁隸屬於町田澤維亞的帥哥足球員富樫敬真，都讓歌迷大受打擊，綜合日本媒體報導，中島美央在引退聲明中寫出，「這麼突然地告訴大家真的很抱歉。一直在思考未來的方向，最後決定揮別演藝圈走向全新的道路。」
而先生透過町田澤維亞足球隊官網發出聲明，「我娶給了中島美央，她的肚子裡也有了新的生命，我很高興和家人展開新生活，雖然緊張但我會變得更加積極，我希望將來繼續支持您。」
而「Flower」其他成員，隊長重留真波選擇單飛，另外3成員鷲尾伶菜、坂東希、佐藤晴美則在另一個所屬團體「E-girls」繼續活動。
(中時電子報)
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