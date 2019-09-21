林仔邊自然文史保育協會在太陽能板下圈養台灣原生種保育黃牛、製造蚓糞土栽種蔬果，盼藉此喚醒大家對地層下陷的重視，而華山基金會長輩20日參訪時，意外因餵牛體驗重拾兒時回憶。（謝佳潾攝）

林仔邊自然文史保育協會在太陽能板下圈養台灣原生種保育黃牛、製造蚓糞土栽種蔬果，盼藉此喚醒大家對地層下陷的重視，而華山基金會長輩20日參訪時，意外因餵牛體驗重拾兒時回憶。（謝佳潾攝）

林仔邊自然文史保育協會長年深耕光采濕地推環境教育，去年為更落實理念打造出「光采農圃」，在太陽能板下圈養台灣原生種保育黃牛製造蚓糞土栽種蔬果，盼藉此喚醒大家對地層下陷的重視，而華山基金會長輩20日參訪時，意外因餵牛體驗重拾兒少回憶。

林仔邊自然文史保育協會總幹事鄭婉阡指出，林邊鄉地層下陷嚴重，農地、魚塭多轉種電使用，但在轉型期間大家忽略「土地承載力」問題，如農地在種電後土地基本處於廢耕狀態，而地主為抑制雜草叢生會噴殺草劑，在許多地方已低於海平面的狀況下，水質會因此加速惡化。

鄭婉阡說，為喚醒大家對地層下陷延伸問題的重視，去年以一大片種電農地為基地打造出「光采農圃」，先從墾丁畜改場引進5隻台灣原生種保育黃牛，再將牠們養在太陽能板下吃草，隨後透過蚯蚓、牛糞製出蚓糞土栽種蔬果，透過自然生態循環原理，不僅解決問題也創造效益。

她說，除草不一定要噴藥，種菜也不一定要用化學肥，許多東西有時透過原始方法也能做到最好，老祖宗的經驗有著與自然共生共存的智慧，非常值得我們學習，因此得知華山基金會長輩要前來參訪時，格外興奮，相信他們一定很有共鳴。

「我以前就是這樣餵牛的！」長輩們在體驗餵牛時興奮不已，大家不僅回憶起兒少時的養牛經歷、侃侃而談，也對協會提出的環境教育理念非常認同，有阿公打趣地說，原來他小時候就這麼重視環境教育。

(中時 )