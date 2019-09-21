國民黨主席吳敦義昨晚出席餐會時，痛批蔡政府任內年年有分屍案，施政不力讓治安出現問題，不像馬英九任內沒有分屍案。對此，行政院長蘇貞昌今反擊表示，吳主席過去也曾經講過這樣的話，現在又講第二次就不是失言，是觀念問題，治安問題拿來打嘴砲不好。

吳敦義昨晚批評，蔡英文執政後，華山地區發生殺人分屍慘案，不到兩個月台中、台南也都發生，馬英九執政8年沒有發生過任何分屍案，代表蔡政府執政有問題。

蘇貞昌今受訪回應表示，吳主席過去也曾講過這種話，大家都覺得怎麼會講這種話，現在如果第2次又講，那就不只是失言，是整個觀念的問題，我們覺得不該如此，治安是大家最重視，我們一定要一起來努力，不要拿這種事打嘴砲。

此外，高雄市近日頻傳街頭暴力事件，內政部長徐國勇昨南下高雄親自坐鎮，遭質疑「卡韓」，連高雄市長韓國瑜都認為，中央做法很容易讓人感覺是政治操作。

蘇貞昌說，治國是全國一體，因為無論是犯罪人或者型態各地方情形不一樣，所以才會有中央警政署、刑事警察局，不論哪裡有治安疑慮，中央都會第一時間動用各方力量希望一起遏止，才能讓國人安居樂業，過去這樣做，這次也是一樣。

(中時 )