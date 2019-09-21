東港安泰醫院日間照顧中心20日與全家便利商店合作，首次舉辦「全家愛憶起來‧啡你不可」體驗活動，讓失智長輩藉由當一日店長進入社區、恢復日常生活機能。（謝佳潾攝）

東港安泰醫院日間照顧中心20日與全家便利商店合作，首次舉辦「全家愛憶起來‧啡你不可」體驗活動，讓失智長輩藉由當一日店長進入社區、恢復日常生活機能。（謝佳潾攝）

東港安泰醫院日間照顧中心為減緩長輩日漸失能，20日與超商業者合作首辦「全家愛憶起來‧啡你不可」活動，讓失智長輩透過當一日店長的體驗，走入社區並恢復日常生活機能，而長輩們對於沖咖啡、點貨、點餐等體驗玩得不亦樂乎，紛紛說下次還要再來玩。

「歡迎光臨，有需要什麼服務嗎？」長輩們一早就到門市報到，進行員工訓練後領取制服，隨後在店長的帶領下，進行點貨、上架排貨、接受客人點餐、使用咖啡機泡咖啡、操作收銀機、結帳找零等工作項目，不少人喚回腦海中深層的記憶，找回年輕時做生意及與客人接觸的感覺。

日照中心護理長張麗雯表示，希望透過這樣的活動，讓客人及社區民眾提昇對失智症的認識，並瞭解社會長照資源的運用，讓長輩們在愛與包容之下，融入社會生活，同時也讓長輩達到預防延緩的效果，能再次融入社會，與人群互動。

東港安泰醫院指出，日間照顧中心就像老人的俱樂部，白天長輩到照中心參與活化活動，晚上回家享受天倫之樂，不僅能促進輕度、中度失能或失智長者的社會參與，還能獲得舒適的照顅，更提供家人喘息的空間。

(中時 )