金獎導演李岳峰執導的公視時代生活劇《苦力》，劇中多位女性角色各有催淚的過往故事，寫實深刻描繪出1970年代女人家的堅毅精神。白家綺與恩師李岳峰導演二度合作，李岳峰透露：「與她面談金蘭這個角色時，她穿了一件復古洋裝，在咖啡廳裡她站起來轉了一圈，覺得就是她了。」

謝瓊煖（右）、白家綺飾演母女。公視提供

白家綺在《苦力》飾演個性豪爽、富有同情心的委託行老闆娘，因為媽媽謝瓊煖聾啞，礦工爸爸蔡阿炮得矽肺病，年輕時為了扛起照顧家的責任，嫁給收入豐厚的船員，豈料丈夫死於船難，她自力更生開起委託行，礦災後，她更是熱心奔走相助礦區的孤寡們。

劇中一家三口。公視提供

白家綺的第一部台語劇就是李岳峰執導的《夜市人生》，「當初拍《夜市人生》時我是一個新人，每天都很努力在背台語，根本搞不懂也沒有多餘心力去瞭解導演的用心」。在戲劇圈歷練近十年後，現在能夠從容的去觀摩導演對每個細節的用心。

劇中白家綺暗戀傅子純飾演的「清風」，在民風保守的年代，勇於主動追求心上人，生活中她沒有主動追過男生，加上個性又是工作狂，「所以過往追求者都會比較辛苦」。劇中有場戲是她主動幫傅子純縫補衣服，卻引來其他單身漢湊熱鬧要她一起補，令觀眾印象深刻。

白家綺戲裡暗戀傅子純。公視提供

白家綺笑稱，生活裡只幫老公吳東諺縫補過衣服，「他一開始還擔心我不會，超怕我把他那件心愛的毛衣給縫壞，頻問說，妳真的會嗎？」之後看到完成品，誇：「老婆好厲害！」另一次，白家綺幫老公縫補西裝外套，她偷偷在西裝內袋繡上自己英文名字縮寫，苦笑：「結果那個呆頭鵝竟然都沒有發現。」

白家綺。公視提供

《苦力》劇組今晚安排主要演員黃文星、楊烈、張瓊姿現身映後直播解答觀眾提問。《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。

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