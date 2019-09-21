台灣近來在五天內連續失去2個外交國，韓國瑜國政顧問團總召張善政今(21)日率同國政顧問團外交組成員召開記者會，要求蔡總統為「外交休克」道歉、外交部長吳釗燮下台；高雄市長韓國瑜更透過國政顧問團質疑，蔡政府「踏實外交」簡直變成「踏死外交」。

對此，前副總統呂秀蓮受訪表示，要選國家元首的候選人的用語不應越來越粗鄙，韓國瑜會用這種語詞來形容外交關係，代表他「完全外行」，這種人要來選總統，到底「把台灣當成甚麼？」

呂秀蓮表示，斷交事件全民都應負責任，如果不是全民一起反省，未來「零邦交」的結局都是有可能的；呂秀蓮認為，國內統獨的紛爭造成國內不團結，「主張中華民國的都應對加入聯合國積極努力」；而每次斷交若都是剛好在民進黨執政時，卻又有許多愛護中華民國的人在進行冷嘲熱諷，呂秀蓮批評，「難道斷交的不是段中華民國的邦交嗎？」

(中時電子報)