行政院長蘇貞昌（前排右4）、農委會主委陳吉仲（前排右5）到攤位與得獎者互動。（廖德修攝）

農委會今（21）日在台北希望廣場舉行年度產銷履歷達人頒獎典禮，行政院長蘇貞昌蒞臨並表達祝賀、肯定之意。出身屏東農業地帶的蘇揆認為，透過技術精進、團隊合作、經驗傳承等方式，除可創造產品特色價值，落實永續發展的經營理念；最重要的是每樣產品都有完整履歷，民眾可以吃得安心，朝向安食健康的美好未來邁進。

不過蘇貞昌話鋒一轉也提到，政府去年起就用心防止非洲豬瘟，至今成效明顯可見，但就是有人一邊吃豬肉，一邊罵政府，這是講話不憑良心。他也要求各部會想辦法讓產銷履歷發揮更大效果，避免魚目混珠，排除不好的、有健康疑慮的農漁產品，就像排除非洲豬瘟。

農委會主委陳吉仲則表示，獲獎者平均年齡約為40歲，年輕一代的農友推動傳統農業朝向高品質專業化發展，產品也深受消費者的支持喜愛。6月15日吉園圃標章退場後，為了鼓勵更多農友參與產銷履歷驗證，農委會祭出相當多優惠。

陳吉仲說，例如每公頃加碼1.5萬元，驗證費用補助2/3、大型通路設置產銷履歷專櫃、批發市場設置專區與優先拍賣、媒合電商平台等。加上鼓勵團膳選用產銷履歷食材，如補助校園午餐每位學童每天1.5元，以及推廣國軍副食品需求等，多方媒合通路，增加市場端拉力。未來還將結合農產品冷鏈及加工系統，讓產銷履歷結合GLOBALG.A.P.前進2020年東京奧運，設法增加讓農民的收入。

農委會說，今明兩天在台北希望廣場同步舉辦產銷履歷達人市集，有廚藝講座、限時特賣、線上直播拍賣等多項活動。民眾凡於現場購買貼有產銷履歷標章的農產品即可參加「加菜金抽獎」活動，兩日計有4萬元現金提供民眾加菜。

此外，在蘇揆致詞時有個小插曲，就是爭取樂生療養院舊院區保留的幾名人士突然衝出，高舉標語牌高喊：「院長救救樂生！」不過蘇揆保持笑容並未受影響，抗議者隨即被維安人員架離現場。

(中時 )