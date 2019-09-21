▲世界佛教正心會行動佛殿在埔里地母廟，恆性嘉措仁波且(中坐者)與貴賓及表演團體共同合影。（民眾提供）

921震災20周年，今21日世界佛教正心會文殊院禮請上師恆性嘉措仁波且，率領弟子與唯一的行動佛殿，駐於南投地母廟第八停車場，祈請南無第三世多杰羌佛與南無本師釋迦牟尼佛，舉行消災祈福超度大法會，祈求國泰民安、世界和平、一切眾生及921大地震中罹難、受難的眾生祈福，場面莊嚴隆重。

今天的消災祈福超度大法會，埔里鎮長廖志城、立委蔡培慧秘書、議員黃世芳、陳宜君、埔里鎮民代表洪惠梅、前經濟部中部辦公室主任李祥山、枇杷里長潘鐵國、集集獅子會、霧社獅子會等諸多貴賓均應邀到行動佛殿祈福，並為20年前受難眾生默禱，氣氛莊嚴肅穆。

會中上師恆性嘉措仁波且表示：20年前的921大地震，一夕間讓不少家庭妻離子散，天人永隔，這就是無常，人死後唯一帶走的只有悽伶孤獨，在人間的一切都帶不走，唯有佛法能解脫你我，我們要深思：人身難得、生死無常、輪迴痛苦、明信因果、正法現前、自救救他。

廖鎮長表示，非常感恩世界佛教正心會上師帶領這麼多的弟子一起到埔里，埔里在20年前是921重災區，此時大家在此為受難者祈福，非常感恩，也非常感動，祝福大家平安健康。

法會中，恆性嘉措仁波且帶領弟子與信眾們共同恭誦《佛說阿彌陀經》，下午及晚上舉行「撫慰人心音樂祈福藝文晚會」，邀請各舞蹈團、樂團、鼓團、音樂團、合唱團、台中長笛室內樂集、枇杷陶笛班、沈老師薩克斯風音樂教室等，將舞藝、歌藝供養諸佛菩薩，用音樂舞蹈撫慰你我的心，圓滿完成殊勝法會。

(中時 )