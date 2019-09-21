移民署桃園專勤隊等人在桃園楊梅地區破獲潘姓男子利用出租套房自行改造長槍。（移民署提供／李文正台北傳真）

移民署桃園市專勤隊會同桃園市警察局楊梅分局偵查隊破獲泰式小吃店掩護逾期居留泰籍男子改造槍枝，起出改造長槍1把、安非他命2公克、吸食工具和改造槍枝工具，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送桃園地檢署後續偵辦，主嫌泰籍潘姓男子遭檢察官向法院聲押獲准。

36歲潘姓男子，持觀光簽證來台，逾期居留509日，1年半以來躲在桃園楊新路3段一間泰式小吃店3樓，為了賺取生活費，自行上網學習改造槍枝的技術，並以電鑽等工具不斷摸索，還自設小型試槍室測試槍枝威力，警方破獲後，實際測試其貌不揚的長槍威力很大，子彈能射穿3片鐵板。

潘供稱是自己興趣，並沒有販售給其他人，但警方從潘嫌身上起出安非他命2公克、吸食器等工具，他說是因長期熬夜改造槍枝，因而購買安毒提神，並沒有轉售給其他人，檢警訊問後認為泰籍男子居無定所，一但交保可能會逃亡，法院裁定予以羈押，並擴大清查槍枝流向，是否有其他泰籍同夥後續接應。

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(中時 )