參賽民眾邁開步伐，沿台8線中橫公路，徒步往上谷關方向健行。（王文吉攝）

觀光局代言人喔熊組長（左）與立委江啟臣（右）帶領參賽民眾熱身。（王文吉攝）

參賽民眾從中橫公路牌樓出發健行，沿途欣賞耀眼藍天與山稜景致。（王文吉攝）

立委江啟臣清晨前往谷關參加千人健行活動。（王文吉攝）

參山國家風景區管理處長柯建興號召民眾多多利用秋冬國民旅遊補助。（王文吉攝）

參賽民眾從中橫公路牌樓出發健行，沿途欣賞耀眼藍天與山稜景致。（王文吉攝）

參賽民眾邁開步伐，沿台8線中橫公路，徒步往上谷關方向健行。（參山處提供／王文吉台中傳真）

熱血參賽者經過台8線中橫公路明隧道。（參山處提供／王文吉台中傳真）

曾經挑戰世界第二高峰K2的呂宗翰（左）對台灣山林的蒼翠之美情有獨鍾。（參山處提供／王文吉台中傳真）

台8線中橫公路谷關至梨山段因921地震嚴重毀損，管制通行長達20年。參山國家風景區管理處為振興大梨山地區觀光產業，21日上午舉辦「中橫20．幸福不落」千人健行，號召遊客以運動休閒紀念921，場面熱鬧，當地十多家飯店前一晚湧入住客，平均住房率上看8成。

中橫公路牌樓前清晨湧現人潮，由觀光局代言人喔熊組長帶領熱身，立委江啟臣、市議員冉齡軒及青年登山家呂宗翰等人熱情領走。7.8公里的谷關健行組及3公里捎來樂遊組先後出發，路線行經捎來吊橋、台電殉職人員紀念碑及捎來步道，沿途欣賞耀眼藍天與山稜景致。

曾經挑戰世界第二高峰K2的呂宗翰表示，即便走過世界高山，卻仍對台灣山林的蒼翠之美情有獨鍾，期盼透過別具意義的千人健走，喚醒民眾對於谷關「美」的記憶，並且用大自然的純粹，來卸下平日工作的疲憊。

參山國家風景區管理處長柯建興表示，交通部觀光局擴大秋冬國民旅遊補助已起跑，來谷關地區健行的遊客更可多利用補助方案，留宿谷關泡好湯，每房還可省下千元住宿費，更可順由東勢林場、麗寶樂園等主題樂園，享受12歲以下免費入園的好康優惠。

(中時 )