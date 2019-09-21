台8線中橫公路谷關至梨山段因921地震嚴重毀損，管制通行長達20年。參山國家風景區管理處為振興大梨山地區觀光產業，21日上午舉辦「中橫20．幸福不落」千人健行，號召遊客以運動休閒紀念921，場面熱鬧，當地十多家飯店前一晚湧入住客，平均住房率上看8成。
中橫公路牌樓前清晨湧現人潮，由觀光局代言人喔熊組長帶領熱身，立委江啟臣、市議員冉齡軒及青年登山家呂宗翰等人熱情領走。7.8公里的谷關健行組及3公里捎來樂遊組先後出發，路線行經捎來吊橋、台電殉職人員紀念碑及捎來步道，沿途欣賞耀眼藍天與山稜景致。
曾經挑戰世界第二高峰K2的呂宗翰表示，即便走過世界高山，卻仍對台灣山林的蒼翠之美情有獨鍾，期盼透過別具意義的千人健走，喚醒民眾對於谷關「美」的記憶，並且用大自然的純粹，來卸下平日工作的疲憊。
參山國家風景區管理處長柯建興表示，交通部觀光局擴大秋冬國民旅遊補助已起跑，來谷關地區健行的遊客更可多利用補助方案，留宿谷關泡好湯，每房還可省下千元住宿費，更可順由東勢林場、麗寶樂園等主題樂園，享受12歲以下免費入園的好康優惠。
(中時 )
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