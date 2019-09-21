苗栗銅鑼客家文化館在「921大地震」20週年展出「記憶與重生─921」特展，展出邱逢甲後代女詩人邱和珍詩集。〔謝明俊攝〕

苗栗銅鑼客家文化館在「921大地震」20週年展出「記憶與重生─921」特展，從廢墟找到的一只舊時鐘。〔謝明俊攝〕

今天是921大地震20週年紀念日，20年前的這場大地震，對位在車籠埔斷層上的台中東勢造成毀滅性的影響，東勢街上鬧區匠寮巷嚴重毀損，災後，從巷內6家民宅中搶救出來的文物、照片，包括丘逢甲後代邱和珍女士的詩集等，由苗栗客家文化館集合在館內展出「記憶與重生─921」特展，讓民眾一同分享歷史的軌跡。

客家文化館表示，921大地震發生，臺灣中部受災最為嚴重，尤其是台中東勢街上的匠寮巷，早在清代時期即形成聚落，並保留了早期狹小巷弄的街市格局，以及環繞廟宇而建的民宅，以及石岡區的劉家夥房，原是石岡、東勢一帶規模最大的建築群，地震對這一帶的客庄聚落損毀相當嚴重。

在921地震後的20年，客家文化館透過「記憶與重生-921」特展，展出從匠寮巷中6個家庭災後搶救下來的物件，以及劉家伙房的老照片與影像。其中包含丘逢甲的後代，女詩人邱和珍(1916-1981)的詩集、手稿以及邱和珍生前出版的唯一詩集《東山吟草》，本詩集對於詩社、詩人之研究，具有相當的文獻價值。

另外，還有1985年巧聖先師廟門樓樓梯興建工程的設計圖、模型，以及國軍麵粉袋、鐘錶、黑膠唱片以及1只震災現場找到的時鐘等生活物件。希望透過東勢匠寮巷搶救下來的物件、老照片、影像重回到現場。

(中時 )