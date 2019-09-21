總統府資政、獨派大老史明，昨晚11時09分於台北醫學大學附設醫院去世，享嵩壽103歲，史明教育基金會今天下午與台北醫學大學附設醫院長陳瑞杰召開記者會說明。陳瑞杰指出，史老先生昨晚因肺炎引發多重器官衰竭，昨晚辭世時家屬都隨附在側，過程平和安詳。

陳瑞杰表示，史老先生日前被家人發現濃痰、食慾下降，17日上午赴院就診，發現有肺炎、脫水的現象，立即安排住院治療，隔天肺炎加劇，出現呼吸窘迫，因史老先生先前有擬訂安寧醫療意願書，拒絕插管，團隊採取非侵入性治療方式，但因年事已高仍不敵病魔。

「到現在都無法接受歐吉桑走了！」史明教育基金會董事長黃敏紅表示，雖然知道歐吉桑的病情，原本以為有時間可以跟我們完成明年投票，沒想到歐吉桑突然離開我們，但他離開前張開眼睛看在場每一個人，他的一生活得精采，對台灣沒有虧欠。

黃敏紅透露，歐吉桑最掛心的還是明年總統大選，6月30日史明人生最後一節課，說明2020總統大選台灣一定要贏，唯有支持蔡英文總統連任，至今讓他最掛心的還是蔡英文要贏得總統大選連任，雖然昨晚臨終前他未特別交代其他事情，但歐吉桑想說的、關注的事情我們都知道。

史明一生致力推動台灣獨立運動，幾乎把所有財產都投入，名下的日本麵館先前已經轉給基金會，未來規劃打造博物館，新莊會所則打算設置紀念館；對於外界表達想要向史明致意，黃敏紅說，基金會會找地方讓大家可以跟歐吉桑講內心話，近期確定時間地點後會再對外公布。

(中時 )