以反南鐵東移運動闖出名號的陳致曉，8月宣布以無黨籍參選台南市第5選區立委，他21日決定將競選總部設在被列入南鐵東移將拆除的一棟集合住宅內，從一戰成名的地方出發。

陳致曉參加反南鐵東移抗爭8年，一直率眾在體制外抗爭，8月宣布投身台南市立委選舉，打出「對抗低薪、高房價」口號，要改從體制內對抗政府。

宣布參選後，陳致曉一直尋覓適合的競選總部，21日決定落址在青年路323巷內，該處整排集合住宅已被政府列入南鐵東移的拆除戶，住戶全部搬空等待拆除，形同廢墟，仍有不同意的拆遷戶讓出空屋，提供地下室與一、二樓給陳致曉設立競選總部。

陳致曉的競選總部21日開始粉刷，預計在一、兩周內就能完工開張，他打趣的說，「總部設在這很好，附近的空屋都是免費的停車位」。

競選之初缺乏政治金援，陳致曉表示，團隊將會舉辦與社運精神相關的活動，以「輔選旅遊」的方式，號召全台民眾加入他的團隊志工，總部2樓可提供住宿。預計每周都會召開記者會，說明包括南鐵地下化案、捷運路線規畫等議題，闡述自己「願同弱少鬥強權」的理念。

台南市工務局表示，台南市鐵路地下化所需拆遷的房屋都已完成徵收程序，鐵工局的拆除作業仍會按照期程，未來若需要拆到青年路323巷內的集合住宅，市府站在協助角色，仍會居中溝通。

(中時 )