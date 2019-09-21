國民黨的總統參選人高雄市長韓國瑜，今（21）日將要南跨高屏溪，直搗總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的故鄉屏東來造勢，面對2020詭譎難測的大選局勢，韓國瑜的下一步該怎麼走？在郭台銘宣布不參與連署2020總統大選，以及前副總統呂秀蓮加入戰局，戰況更加混濁，歷史學家劉燦榮更把蔡英文與呂秀蓮比喻成慈禧太后和慈安太后，猶如兩宮太后諜對諜。

《高點NOW新聞》找來名嘴與歷史學者評2020總統大選目前局勢。（圖／《高點NOW新聞》提供）

政經談話性節目《高點NOW新聞》找來資深媒體人陳高超在節目中爆料前副總統呂秀蓮，在一場餐會上，再提參選理念。知本家文化社長劉燦榮則引用慈禧太后和慈安太后，雙后較勁來形容，蔡英文總統與呂秀蓮的關係，但軍事專家施孝瑋，聽到後立馬吐槽呂秀蓮在民進黨內的聲望，似乎沒有當年慈安太后在後宮那麼高。

歷史學家劉燦榮（左三）則引用慈禧太后和慈安太后，來形容蔡英文與呂秀蓮。（圖／《高點NOW新聞》提供）

陳高超也繼續爆料，他與前立法院長王金平幕僚的幕僚吃過飯，甚至看過王金平團隊的作戰布局圖，究竟是否是「直指大位」的作戰圖？劉燦榮則認為，這些都是「待價而沽」的行動，未來進可爭行政院長，退可當監察院長，未必真的堅持選到底！

該集內容將在今晚播出；主持人郭岱軒（左）、邱沁宜（右）。（圖／《高點NOW新聞》提供）

原本檯面上躍躍欲試要選的人，郭台銘、柯文哲、王金平，都沒有去登記，郭董不選，丟包柯P，也讓柯文哲及柯粉措手不及，上演「差一秒」選總統的戲碼，現在也只能指望與時代力量合作，前柯營發言人，資深媒體人林昆鋒也打趣地說，柯與時力原本已經走到「漠然分手」，現在則是「驀然回首」。

(中時電子報)