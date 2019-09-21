「森林王子」張泰山（左一）對秀林國小棒球隊進行技術教學。（張毓翎攝）

中強光電於與世界棒壘球聯盟、寶悍運動平台合作，21日在嘉義縣民雄鄉秀林國小舉辦一日迷你棒球營，這次特別邀請「森林王子」張泰山親自對國小棒球隊進行技術教學，張泰山呼籲要更多企業資助偏鄉棒球隊，或球員來看孩童打棒球，對他們而言，都是無價的鼓勵，期望孩子能培養出興趣，喜歡上棒球，甚至未來有機會邁向職棒之路。

張泰山表示，倘若時間允許，喜歡帶著自己的兒子到偏鄉看孩童打棒球，現今都市或山區學校獲得的資源豐富，相較而言，平原地區偏鄉小學，就較常被忽略，有大型企業關心基層資源較不充沛的學校，並進行回饋是好事，希望藉由這項活動，為參加訓練營的小朋友帶來更多正向意義。

中強光電副總經理兼壘球隊隊長許年輝表示，身為從小在附近秀林國小長大的民雄囡仔，2年多前得知學校與原先承接資助棒球隊的企業解約，使得前年出賽成績不理想，自執行「箇中好手．強棒出擊」計畫後，孩子去年在嘉義縣棒球聯賽榮獲佳績，甚至打進全國賽，除了贊助經費，也帶領同仁親自參與活動，已舉辦2次友誼賽，發現孩子棒球技巧進展神速，感到很欣慰。

秀林國小校長賴耀男表示，校方每年舉行「秀林之星選秀會」，挑選具有爆發力、臂力及耐力的小小選手，多虧有中強光電連續2年贊助本校球隊，使學校軟體、硬體設備大幅改善，今日共25名隊員參加，讓孩子透過這次豐富的課程，強化棒球技能、吸取寶貴經驗，未來在球場發光發熱。

嘉縣秀林國小一日棒球營，「森林王子」張泰山也來了！（張毓翎攝）

(中時 )