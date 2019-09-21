蔡英文總統 21日上午到北港參加媽祖盃輪椅舞國際公開賽，受訪時表示，目前是台灣有史以來國際支持最強的時刻，中國大陸對台灣的打壓不會因為哪一個人執政而有所不同。

媒體詢高雄市長韓國瑜抨擊蔡英文是「萬金油外交」，蔡英文表示，這是一件嚴肅的事情，韓國瑜市長選總統的話 必須要嚴肅來看這個問題，她不懂甚麼是「萬金油理論」。

蔡英文說，這幾年來致力於外交工作，除對邦交國提供真心誠意的協助，對於非邦交國尤其是主要國家也進步很多，國際社會上支持很強，是有史以來來國際支持最強的時候。

蔡英文表示，她要特別提出一點，中國大陸對台灣的打壓不會因為不同的人執政而不同，大陸希望台灣低頭，是從來不會間斷的事情，用人民的主權讓步和大量的金錢去維持邦交嗎，相信很多台灣人民是不能接受。

她說，「我也要告訴國民黨我們都在同一條船上，這件事情是我們要團結的時候， 倒也不是選舉的時候拿來做政治操作的議題。」

(中時 )